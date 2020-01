Bestuurder rijdt in op agenten bij alcoholcontrole

Omstreeks 05.30 uur waren de agenten op de Westvest bezig met een alcoholcontrole. Terwijl zij bezig waren met de blaastest van een bestuurder, zagen zij in de verte een automobilist aan komen rijden. Omdat er niet voldoende plek op de weg was voor deze bestuurder om er veilig langs te kunnen rijden, ging één van de agenten op het wegdek staan om hem een stopteken te geven. In plaats van dat de man echter stopte of zijn vaart minderde, reed hij met onverminderde snelheid door over de verkeerde weghelft en de middenberm en maakte ondertussen met zijn arm een beweging naar de agent om aan te geven dat deze aan de kant moest gaan. De bestuurder reed rakelings langs het voertuig wat op dat moment gecontroleerd werd en doordat de agent wegsprong kon hij voorkomen dat hij door de bestuurder zou worden aangereden. Ook een tweede agent wist maar net te voorkomen dat hij door de voorbijrazende bestuurder geraakt werd. Beide agenten zijn direct in de auto gesproken om de bestuurder te volgen en wisten hem na een korte achtervolging aan te houden op de Rotterdamseweg. De verdachte is ingesloten voor verhoor, hij blies op het bureau 380 ugl. Beide agenten hebben aangifte gedaan tegen de verdachte. De recherche onderzoekt de zaak.