Eerwraak mogelijk motief poging moord; officier eist negen jaar gevangenisstraf.

Verdachte had een conflict met zijn ex-vrouw over hun gezamenlijke kinderen. Gelet op de achtergrond van verdachte, waarover het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld uitgebreid heeft gerapporteerd, houdt het OM er rekening mee dat eerwraak het motief van verdachte was.

Enkele weken voor het incident heeft verdachte tegen een gezinsvoogd gezegd dat hij zijn ex-vrouw zou doodmaken als er maar een klein probleem was. Op de avond in augustus heeft verdachte zijn ex-vrouw in Sneek opgewacht. Toen zij in haar auto stapte, verhinderde verdachte dat zij haar deur dicht kon doen en kon wegrijden. Meteen daarna begon verdachte op het slachtoffer in te steken. Zij heeft hierbij een klaplong en meerdere steekverwondingen opgelopen. Het steken met een schroevendraaier in het hoofd en het lichaam kan de dood veroorzaken. Een getuige heeft gezien dat verdachte “hoogfrequente hakbewegingen” maakte terwijl hij in de auto bovenop het slachtoffer lag. De officier van justitie is van mening dat verdachte met voorbedachte rade heeft gehandeld, zodat er sprake is van een poging tot moord. Dit is een zeer ernstig strafbaar feit dat zwaar moet worden bestraft. Daarom is wat het OM betreft een gevangenisstraf van negen jaar op zijn plaats.

Mede gelet op het mogelijk eergerelateerde motief van verdachte houdt het OM rekening met een hoog recidiverisico. De veiligheid van het slachtoffer vereist dat verdachte zowel tijdens als na zijn detentie geen contact met haar opneemt en zich in de gemeente Súdwest-Fryslân begeeft. Daarom heeft de officier van justitie ook een contactverbod geëist in de vorm van een maatregel.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.