Cyberproof project voor Friese boeren wint prestigieuze prijs

Het project ‘Friese agrarische sector cyberproof’ heeft de Hein Roethof Preventieprijs 2024 gewonnen. Op 28 oktober kreeg dit project de prijs van €20.000 en een kunstwerk van Jan Ketelaar uit handen van Guikje Roethof, de dochter van Hein Roethof. Deze PvdA-politicus zette zich in de jaren tachtig in voor het voorkomen van criminaliteit.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) reikt deze prijs uit aan een organisatie of samenwerkingsverband die op een verfrissende manier de sociale veiligheid verbetert. De uitreiking vond plaats in kasteel De Haar in het Utrechtse Haarzuilens.

Het winnende project is gestart, omdat ook in de agrarische sector in Friesland de digitalisering van bedrijfsprocessen toeneemt. Denk aan melkrobots, koelcellen en systemen voor voeding- en medicijntoevoer. Dit betekent nieuwe risico’s voor de digitale weerbaarheid voor de boerenonderneming.

Impact hack groot

“Als een boer wordt gehackt, is de impact behoorlijk groot. Zo spraken we een agrariër waarbij door een hack zijn melk- en voerrobot niet meer werkten. Daardoor lag de hele bedrijfsvoering stil. Dat heeft grote gevolgen voor zowel de boer als zijn dieren”, vertelt Nienke Hoeksma, directeur MKB Cyber Campus. Cyberaanvallen kunnen grote impact hebben met ernstige economische en operationele gevolgen.

“De gemiddelde boer heeft 25 tot 30 apps op zijn telefoon, maar de weerbaarheid tegen cybercrime laat bij boeren te wensen over”, zegt Hoeksma. Een effectieve aanpak van dit probleem vereist een specifieke branche aanpak. De traditionele cultuur in de boerensector, maakt dat de doelgroep lastig bereikbaar is.

Trainingen voor boeren

Om de agrariërs te bereiken, werken Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) Noord, de scholen ROC Friese Poort en ROC Friesland College in Leeuwarden en MKB Cyber Campus uit Leeuwarden nu samen. Dat doen ze met bewustwordingssessies en trainingen voor boeren, leveranciers en adviseurs LTO.

Het doel is om de agrarische sector cybersafe te maken, met behulp van alle spelers in het proces. Sytse Zijlstra is aardappelkweker en ict-docent. Via camera’s heeft hij zijn bedrijf gedigitaliseerd. “Ik gebruik systemen waarin ik mijn belangrijke kwekersdata voor de aardappelen opsla. Door dit cyberproof-project is het gesprek tussen de boeren onderling over dit onderwerp op gang gekomen.”

Het bedrag van €20.000 is bestemd voor de versterking van het winnende project uit Leeuwarden. Hoeksma: “We willen dit Cyberproof project voor boeren heel graag in heel Nederland gaan uitrollen.” Naast de winnaar, waren ‘Lupasafe Cybermonitor’ uit Veenendaal, ‘Master my moral mind’ uit Limburg en ‘Zwijgrecht’ uit Rotterdam genomineerd voor de Hein Roethof Preventieprijs. De prijs had dit jaar twintig inzendingen.