Provincie Fryslân wil verlenging Fûns Skjinne Fryske Enerzjy tot en met 2034

Energieprojecten, bedrijven, en agrariërs in Fryslân krijgen vijf jaar langer de mogelijkheid om een lening of participatie te ontvangen uit het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) voor duurzame energieprojecten. 'Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor de looptijd van het fonds te verlengen tot en met 2034. Provinciale Staten besluiten hier in juni over', zo meldt de provincie Friesland dinsdag.

FSFE

Het FSFE werd in 2014 opgericht door de provincie Fryslân om de Friese energietransitie te versnellen. Het fonds ondersteunt projecten die moeilijk financiering vinden op de markt, zoals lokaal eigendom bij zon- en windprojecten, mono-mestvergisters en energieopslag. Daarnaast verstrekt het fonds verduurzamingsleningen aan Friese ondernemers.

'FSFE is van grote waarde'

Gedeputeerde Sijbe Knol (Energie): "It FSFE is fan grutte wearde foar de Fryske enerzjytransysje, benammen by projekten dêr’t kommersjele ynvestearders minder gau ynstappe. Troch it fûns kinne lokale enerzjy-ynisjativen yn Fryslân fan ’e grûn komme. Dêrom wolle wy it fûns fiif jier langer trochsette, mei de fokus werom nei de basis: it stypjen fan enerzjyprojekten.”

Reeds 130 miljoen euro geïnvesteerd

De afgelopen tien jaar investeerde het FSFE in totaal €130 miljoen in Friese energieprojecten. Bij maar liefst 40% van de gerealiseerde opwekprojecten in de provincie speelde het fonds een rol via een lening of participatie. Door de revolverende werking van het fonds – waarbij aflossingen opnieuw worden ingezet – is voor de verlenging geen extra provinciaal geld nodig. Jaarlijks kan het FSFE hiermee tussen de €10 miljoen en €15 miljoen aan nieuwe financiering verstrekken.