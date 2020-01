Huisarts Brunssum opnieuw aangehouden

Politie Limburg heeft maandag een huisarts met praktijk in Brunssum aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van twee (ex) patiënten. De huisarts is in 2018 en 2019 ook al aangehouden. Beide keren betrof het eveneens verdenking van seksueel misbruik. In totaal gaat het nu om 4 aangiftes tegen de man.

De politie heeft maandag de verdachte huisarts gehoord en aangehouden. Het gaat om seksueel misbruik van twee toenmalige vrouwelijke patiënten van hem. Zij hebben eind vorig jaar aangifte tegen hem gedaan. De arts wordt de komende dagen verder verhoord.

In 2018 eiste het Openbaar Ministerie (OM) anderhalf jaar celstraf tegen de betreffende huisarts. De rechtbank sprak de verdachte vrij waarna het Openbaar Ministerie bij het Hof beroep aantekende tegen deze beslissing. Dit hoger beroep loopt nog.

In augustus 2019 is de huisarts wederom aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een patiënt. De verdachte huisarts is toen tijdens de voorgeleiding in vrijheid gesteld omdat de rechter-commissaris vond dat er geen sprake was van ernstige bezwaren. De huisarts is nog wel verdachte in deze zaak.

Het onderzoek naar deze aangiftes loopt nog en de arts wordt verder verhoord. Beide patiënten zijn inmiddels geen patiënt meer bij de betreffende huisarts.