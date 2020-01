Man met 26 gestolen telefoons in wielrenbroek veroordeeld

Een 34-jarige Roemeen is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot acht maanden celstraf voor heling van 26 mobiele telefoons. De man werd vorige week betrapt. Hij had mobiele telefoons verborgen in een wielrenbroek die hij onder zijn kleding droeg.

Een schoolvoorbeeld van mobiel banditisme noemde de officier van justitie de handelswijze van de Roemeen die volgens hem op rooftocht in Nederland was. In korte tijd kreeg de Roemeen tijdens een concert in Amsterdam 26 mobiele telefoons van concertgangers in zijn bezit. Hij is door de politierechter veroordeeld voor heling. Voor diefstal van de telefoons was er volgens de rechter onvoldoende bewijs.

Gefouilleerd

Tijdens een concert op dinsdag 21 januari in AFAS Live in Amsterdam hadden meerdere personen melding gedaan dat ze waren gerold van hun telefoon. Een beveiligingsmedewerker fouilleerde de 34-jarige Roemeen bij de uitgang en trof 27 telefoons aan in een strak wielrenbroekje die de man onder zijn kleding droeg. Eén telefoon bleek van de Roemeen zelf te zijn. Naar de mededaders van de man doet de politie nog onderzoek.

Strooptocht

“In deze zaak wordt direct duidelijk dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan een bijzonder brutaal delict. Of eigenlijk 26 delicten. Hij en zijn mededaders hebben op geen enkele wijze rekening gehouden met de persoonlijke gevoelens van de slachtoffers,” benadrukte de officier van justitie in zijn requisitoir. Volgens hem hebben de 34-jarige Roemeen en zijn mededaders enkel oog gehad voor hun eigen financieel gewin. “Dit gewin heeft hij op een hele betrapte wijze nagestreefd, middels een strooptocht in vereniging, tijdens een avond die voor velen feestelijk had moeten zijn. “ De man blijkt in het buitenland al eerder met justitie in aanraking te zijn geweest voor vermogensdelicten.

Strenge straffen

De officier van justitie vindt de lange en onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend. Naast vergelding is het volgens de officier van justitie van groot belang dat uit de opgelegde straf ook een preventieve werking uitgaat. “In Nederland accepteren we dit soort praktijken niet. De straf laat zien wat de consequenties zijn voor mensen die enkel en alleen naar Nederland komen om strafbare feiten te plegen. Zij kunnen rekenen op strenge straffen, “aldus de officier van justitie op zitting.

Taskforce

Om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor rondtrekkende bendes is in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing de Taskforce Mobiel Banditisme opgericht. Hierin zitten Politie, het Openbaar Ministerie (OM), Detailhandel Nederland, Transport en Logistiek Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De taskforce werkt samen met allerlei andere partners, waaronder gemeenten.