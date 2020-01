Opnieuw verdachte aangehouden voor moord Derk Wiersum

Een arrestatieteam hield de verdachte maandagochtend in Amsterdam aan. Vandaag, donderdag 30 januari, is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld. De verdachte zit momenteel in alle beperkingen. Er worden daarom ook geen verdere bijzonderheden over deze verdachte en/of de verdenkingen tegen hem gedeeld.

Direct na de aanhouding zijn, onder leiding van de rechter-commissaris, op twee locaties in Amsterdam en Rotterdam doorzoekingen gedaan.

Andere aangehouden verdachten

In deze zaak zitten nog twee eerder aangehouden verdachten vast. De voorlopige hechtenis van de 36-jarige Giërmo B. uit Almere, aangehouden op 1 oktober 2019, is door de rechtbank tijdens een pro formazitting op 15 januari met drie maanden verlengd. Ook hij zit vast op verdenking van medeplegen van de moord. De Raadkamer heeft op 27 januari de gevangenhouding bevolen van een op 20 november 2019 aangehouden 26-jarige man uit Soest. Hij zal op 4 maart pro forma voor de rechter staan. Deze man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Wat de exacte rol van deze beide verdachten is geweest, wordt onderzocht en daar kunnen op dit moment in het belang het onderzoek geen verdere mededelingen over worden gedaan.

Naast de verdachten die vastzitten, zijn gedurende het onderzoek diverse andere verdachten aangehouden geweest en weer heengezonden. Ze blijven echter nog wel verdachte. De officier van justitie zal in een later stadium een vervolgingsbeslissing nemen.