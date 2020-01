Meer Britten naar Nederland

Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist, is in 2019 opnieuw toegenomen. Van een versnelling van de emigratie van Britten uit het Verenigd Koninkrijk is al sprake in 2015, voordat de Britse bevolking op 23 juni 2016 in een referendum koos voor een vertrek uit de Europese Unie. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk ging, daalde verder. Dit meldt het CBS.

In 2019 emigreerden 2,6 duizend Nederlanders (in Nederland geborenen) naar het Verenigd Koninkrijk. Zo gering is deze emigratie twintig jaar niet geweest. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk emigreert daalt sterk sinds 2015. Het aantal Nederlanders dat terugkeerde uit het Verenigd Koninkrijk nam vorig jaar niet toe. Per saldo vertrokken er in 2019 slechts enkele honderden Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk. In 2015 waren er dat nog bijna 2,3 duizend.

Per saldo 3,6 duizend Britten naar Nederland

Terwijl de emigratie van Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk afneemt, verhuizen elk jaar meer Britten (in het Verenigd Koninkrijk geboren) naar Nederland. In 2019 vestigden 6,7 duizend Britten zich in ons land, 60 procent meer dan in 2015. Het aantal Britten dat vanuit Nederland terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk nam in 2019 eveneens toe, met enkele honderden. In 2019 verhuisden per saldo ruim 3,6 duizend Britten van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland.

Meer buitenlanders van Verenigd Koninkrijk naar Nederland

Ook de stroom niet-Nederlanders en niet-Britten die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuizen, groeit al jaren. Onder deze groep zijn relatief veel Polen, Spanjaarden, Italianen en Fransen. De grootste groep emigranten die buiten de Britten en de Nederlanders vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk gaan, zijn Somaliërs.