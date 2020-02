Lintjesregen bij de brandweer in Liempde

Lid in de orde van Oranje-Nassau

Alle negen werden in het bijzijn van familie en collega’s in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Dr. van Helvoortstraat in Boxtel benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Tiny van de Sande, Frans van Esch, Hendrie Koppen, Ad Traa, Ad van de Laar, Carlus van der Vleuten, Edward Traa, Jos Sanders en Mark Oerlemans ontvingen de decoraties uit handen van de burgemeester. Ook clustercommandant Michel Zewald en postcommandant Malonka Baijens waren hierbij aanwezig.

Ook werden de partners van deze brandweerlieden in het zonnetje gezet en ontvingen een prachtige bos bloemen.

Koninklijke Onderscheiding

Door een wijziging in het decoratiestelsel komen brandweervrijwilligers, per 1 januari 2020, na een dienstverband van twintig jaar of langer, niet meer automatisch in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding. Om toch de maatschappelijke waardering uit te spreken ontvingen deze negen heren een Koninklijke Onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor de brandweer.

Feestzaal

Na afloop van deze ceremoniële bijeenkomst, in het gemeentehuis van Boxtel, verplaatste de groep met dag gasten zich naar de brandweerkazerne aan de Oude Postbaan in Liempde waar een heerlijk koud en warm buffet werd geserveerd. Aansluitend vond er vanaf 20.00 uur een receptie plaats in de tot feestzaal omgetoverde remise.