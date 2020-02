Man (42) uit Eindhoven van bed gelicht in groot drugsonderzoek

Honderden vaten

De man wordt ervan verdacht in juli 2019 in een loods over de grens in het Duitse Noordrijn-Westfalen goederen ten behoeve van de productie van synthetische drugs in een bestelbus te hebben geladen. Vervolgens zou hij die hebben gelost in de omgeving van Zaltbommel. De Duitse politie stelde op 2 september 2019 een onderzoek in, in de loods op een bedrijvencomplex in Noordrijn-Westfalen. Daar is beslag gelegd op honderden vaten met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs, zoals methylethylketon, ethylacetat, aceton en zwavelzuur. Het onderzoek is door Duitsland aan Nederland overgedragen.

Levering grondstoffen

De man is tevens als verdachte in beeld gekomen in een ander Nederlands onderzoek van het Landelijk Parket dat al in 2018 op zitting is geweest. Het gaat daar ook om transport en de invoer van precursoren. In die strafzaak, Bronxville, is al een veroordeling uitgesproken. De vandaag aangehouden man uit Eindhoven is in februari 2018 gezien bij een levering van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Hiervan werd 1500 kilo APAA aangetroffen in een loods in Alphen aan de Rijn en 2525 kilo APAA in verschillende bestelbussen in Lunteren.

Wapens, munitie en chemicaliën

De politie heeft bij de doorzoeking van het huis in Eindhoven vandaag beslag gelegd op chemicaliën (voor de productie van synthetische drugs), dure horloges, contante geldbedragen in diverse coupures waaronder één biljet van 500 euro, diverse gegevensdragers, verboden wapens en munitie.

Beperkingen

De verdachte zit in beperkingen wat inhoudt dat hij geen contact met derden mag hebben op dat met zijn advocaat na. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.