Vierlandenverdrag maakt snellere treinreis naar Londen mogelijk

De Eurostar, de snelle trein van Amsterdam naar Londen, hoeft binnenkort niet langer een uur stil te staan in Brussel voor paspoortcontroles van de passagiers. Dat wordt mogelijk gemaakt met een verdrag tussen Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Door de internationale afspraken kunnen de grenscontroles voortaan voor het instappen in Nederland al plaatsvinden in plaats van onderweg.