Kabinet breekt overleg met boeren af wegens 'dreigement' van Farmers Defence Force

Farmers Defence Force zegt dat ze sterke signalen heeft dat het kabinet achter de rug om van de boeren met andere partijen onderhandeld over de stikstofmaatregelen. FDF meldt op haar site:

''De vleesbazen, de zuivelbobo´s, de voerboeren, de bankiers en zelfs gevestigde orde belangenbehartiging: allemaal mogen ze binnen nu en een paar dagen langs komen bij Schouten om als een Judas de sector te verraden.

Maar dat gaat deze keer niet ongestraft gebeuren! Een ieder die de sector nu verraad, zal dat weten.''

''FDF zal dat niet toestaan dat er om het Landbouw Collectief heen gedeald wordt. Dat we door onze eigen mensen verraden worden! Deze keer zal heel Nederland weten hoe en door wie de boeren worden verkocht en verhandeld. Dus: CFO’s, voorzitters, beleidsmedewerkers van onze landbouw periferie en iedereen die ten onrechte meent dat ie onze belangenbehartiger is: wees gewaarschuwd! Want een gewaarschuwd mens snapt dat zijn carrière en draagvlak onder de boeren daarna verpulverd is. Maak een deal met LNV en je bent out! Realiseer je dat je in dienst bent van de boeren en niet omgekeerd! Er is maar één club die de zaken voor de boeren regelt en dat zijn de boeren in het Landbouw Collectief zelf! Back off!!!''

Rutte en Schouten zeggen dat er pas weer gepraat wordt als er excuses komen en de dreigementen van tafel gaan.