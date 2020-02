'Hotel Beaumont treft geen blaam bij overlijden gast'

Hotel Beaumont in Maastricht treft geen blaam bij het overlijden van een gast in het hotel tijdens de brand op 6 april 2019. Het onderzoek wijst uit dat er sprake is van een noodlottig ongeval.

In de vroege ochtend van 6 april 2019 breekt er brand uit in Hotel Beaumont aan de Wycker Brugstraat in Maastricht. Het brandalarm gaat af, de brandweer komt ter plaatse en het hotel wordt ontruimd. De brandhaard wordt gevonden in één van de kamers van het hotel. De brandweer gaat de kamer binnen en treft daar een vrouw aan. De vrouw is overleden ten gevolge van de brand.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat er geen sprake is van brandstichting. De brand is ontstaan door kortsluiting in de verlichting van de badkamer van de betreffende hotelkamer. Vervolgens vond uitvoerig onderzoek plaats, waarbij o.a. gebruik gemaakt is van een extern expertisebureau op het gebied van branden. Dit aanvullend onderzoek wijst uit dat het hotel niets te verwijten valt. Bouwtechnisch voldoet het hotel aan de eisen.

Ook is onderzocht of de hulpverlening op adequate wijze plaatsvond. De conclusie van dit deel van het onderzoek is dat geen van de betrokken partijen strafrechtelijk een verwijt gemaakt kan worden.