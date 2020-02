Burgemeester mag hond Tinus voorlopig niet herplaatsen of laten inslapen

De burgemeester nam Tinus na meerdere bijtincidenten in beslag om hem te laten onderzoeken door het risk-assessment team van de Universiteit Utrecht. De burgemeester gaf ook het bevel om de hond te laten inslapen als het niet lukt om de hond bij een nieuwe eigenaar te herplaatsen.

Burgemeester mag lichte bevelsbevoegdheid hiervoor niet gebruiken

De burgemeester heeft voor de definitieve inbeslagname gebruik gemaakt van de lichte bevelsbevoegdheid van artikel 172, derde lid, in de Gemeentewet. Daarin staat dat als de openbare orde wordt verstoord of bij ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde de burgemeester de bevelen kan geven die hij noodzakelijk vindt.



De voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester deze bevoegdheid niet mag gebruiken om de hond te herplaatsen of laten inslapen. Daarmee wordt namelijk een inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht en dat mag de burgemeester niet doen met de lichte bevelsbevoegdheid uit de Gemeentewet. De rechter volgt de uitspraak van de bestuursrechter van de rechtbank Gelderland van 20 februari 2018.

Is er een andere wettelijke bevoegdheid?

De voorzieningenrechter geeft een voorlopig oordeel over de kans van slagen van een bezwaar of beroep in het bestuursrecht. De vraag of de burgemeester wel een andere wettelijke bevoegdheid heeft om een hond te herplaatsen of te laten inslapen kan in deze procedure niet worden beantwoord. Daarover moet de burgemeester nog een beslissing nemen. De rechter bepaalt daarom niet dat Tinus moet worden teruggegeven aan de eigenaren. Wel mag de burgemeester Tinus nog niet herplaatsen of laten inslapen.