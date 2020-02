Natuurbrug over spoor tussen Boxtel Eindhoven voor één keer open voor publiek

De natuurbrug over het spoor tussen Boxtel en Eindhoven is klaar. Zaterdag 8 februari kon men eenmalig boven op de natuurbrug een kijkje nemen.

Die open dag werd georganiseerd door het Brabants Landschap in samenwerking met ProRail. Daarna is de brug het alleenrijk voor alle dieren van Het Groene Woud. De open dag is druk bezocht door nieuwsgierigen.