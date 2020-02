Vrouw aangehouden na doen valse melding

De politie heeft zondagavond haar handen vol gehad aan een melding dat een vrouw onder een boom terecht zou zijn gekomen in Koekwacht. Dit maakte de politie bekend.

De vrouw had het thuisfront laten weten dat zij onder een boom terecht was gekomen tijdens het uitlaten van de honden. Hierna was er geen contact meer mogelijk met de vrouw.

Hulpdiensten schaalde op en verzocht ook burgers uit te kijken naar een vrouw met een zwarte hond. Toen zij de politie zag liep zij lachend op de dienders af en zei dat het om een grap ging.

De vrouw is hierop aangehouden voor het doen van een valse melding.