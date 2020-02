Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

De politie hield zondagavond 9 februari een 21-jarige man aan in een woning aan de Wilgehout. De man wordt verdacht van het in bezit hebben van een vuurwapen. Bij de aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot.

Rond 19.10 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in een woning aan de Wilgehout. De melder zag een verdacht persoon in de woning in de weer met een vuurwapen. Zoals gebruikelijk nam de politie de melding zeer serieus en arriveerden agenten met kogelwerende vesten. Zij gingen volgens de schildprocedure naar binnen. Een verdacht persoon sloeg vervolgens op de vlucht, waarop de politie een waarschuwingsschot loste en de man aanhield. Na doorzoeking in de woning zijn enkele goederen in beslag genomen. Het mogelijke vuurwapen is niet aangetroffen.



De 21-jarige verdachte zit op dit moment vast en wordt gehoord.