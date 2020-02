Verdachte vechtpartij filmpje opgepakt

Op woensdag 5 februari was er een vechtpartij bij de uitgang van de Praktijkschool aan de Amundsenlaan in Eindhoven. De vechtpartij, waarbij 1 meisje van 13 gewond raakte, werd door omstanders gefilmd en gedeeld via verschillende social media kanalen. De verdachte heeft zich kort na het incident zelf bij de politie gemeld.