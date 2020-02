Rode Kruis breidt hulpverlening coronavirus wereldwijd verder uit

Het Rode Kruis neemt meer maatregelen in verband met het nieuwe coronavirus (Covid-19), met name in landen waar de gezondheidsvoorzieningen zwak zijn. Dit nu het dodental verder oploopt en ook de WHO waarschuwt voor verspreiding van de ziekte buiten China.

Het Rode Kruis was met name al actief in Azië, waaronder China, maar breidt de hulpverlening wereldwijd verder uit. Het gaat om basisvoorzieningen in de gezondheidszorg en ook voorlichting over de ziekte. Het Rode Kruis denkt ruim 30 miljoen euro nodig te hebben voor de wereldwijde activiteiten.

Speerpunt in alle landen waar het Rode Kruis actief is en de activiteiten verder uitbreidt, is de voorlichting over de ziekte en het tegengaan van verspreiding van verkeerde informatie. Om het risico op besmetting te beperken, is persoonlijke hygiëne zeer belangrijk, zoals regelmatig je handen wassen en gebruik te maken van papieren zakdoeken. Per land wordt deze belangrijke informatie anders verspreid. In Myanmar bijvoorbeeld geven vrijwilligers van het Rode Kruis op straat tips aan mensen die op reis zijn hoe ze moeten voorkomen het virus op te lopen. In Noord-Korea zijn de ‘vrijwilligers op wielen’ gemobiliseerd: hulpverleners gaan op de fiets naar afgelegen gebieden die anders niet te bereiken zijn, om de mensen daar de juiste informatie over de ziekte te geven. Er zijn 700 vrijwilligers en fietsen hiervoor beschikbaar.

De Nederlander Frido Herinckx coördineert vanuit Genève de wereldwijde hulpverlening: “We erkennen de ernst van de wereldwijde dreiging die uitgaat van dit nieuwe coronavirus. Op dit moment zijn miljoenen vrijwilligers van alle Rode Kruis-verenigingen in 192 landen verbonden met hun lokale gemeenschappen en zij spelen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen deze uitbraak. We willen de steun aan hen opvoeren.”

Angst en wantrouwen

Herinckx benadrukt het belang van het verspreiden van de juiste informatie en het tegengaan van geruchten en paniek: “We weten uit eerdere uitbraken dat angst en wantrouwen bijdragen aan de verspreiding van de ziekte en alle inspanningen om op de juiste manier te reageren belemmeren. We hebben behoefte aan solidariteit, niet aan stigmatisering, om iedereen die door deze uitbraak getroffen is, te steunen.”



Deze meest recente uitbraak is de zevende in de coronavirusfamilie die bekend staat om het infecteren van mensen. Ziekten veroorzaakt door coronavirussen variëren van minder ernstige ziekten zoals verkoudheid, tot ernstige ziekten zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS) en Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Op 11 februari bedroeg het aantal bevestigde gevallen wereldwijd meer dan 43.000, met meer dan 1.000 sterfgevallen, allemaal in China behalve een.”