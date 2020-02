Utrecht herdenkt op 18 maart slachtoffers tramaanslag op 24 Oktoberplein

Samenkomst 18 maart 2020

De aanslag veranderde de levens van direct getroffenen voorgoed. De impact op ooggetuigen en hulpverleners en op de stad en haar inwoners was groot. 'We vinden het belangrijk dat iedereen op 18 maart kan stilstaan bij deze gebeurtenissen. De samenkomst is op de herinneringsplek op het 24 Oktoberplein', aldus de gemeente.

Aanleg herinneringsplek

Op het 24 Oktoberplein werken we aan de aanleg van een blijvende herinneringsplek. Mensen kunnen daar stilstaan bij wat er op 18 maart 2019 is gebeurd. Een plek waar ruimte is voor verdriet en verbondenheid. Het ontwerp voor de herinneringsplek verbeeldt de golf van ongeloof en verdriet die door de stad Utrecht ging na het schietincident. De herinneringsplek is klaar op 18 maart 2020.

Verdachte Gökman T. afwezig bij zitting

Op maandag 16 december 2019 was een voorbereidende zitting in de zaak rondom de schietpartij in een tram op het 24-oktoberplein in Utrecht. Verdachte Gökman T. was niet aanwezig bij deze zitting. Uit informatie van de politie en de Dienst Vervoer & Ondersteuning bleek dat de verdachte agressief was, niet mee wilde werken en dat een speciaal team nodig zou zijn om hem - vermoedelijk met aanzienlijk geweld - alsnog te vervoeren. De rechtbank heeft de beslissing genomen om de zitting zonder verdachte te laten plaatsvinden op grond van informatie die de rechtbank maandagochtend ontving.