Identiteit slachtoffer verkeersongeval gezocht

Een nog onbekende man van circa 30/35 jaar oud is dinsdag 12 februari rond 17.30 uu op de Eindhovense Vonderweg zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer had geen identiteitsbewijs bij zich en was niet aanspreekbaar. Wij hopen dat de foto van de gedragen (hand-)schoenen, in combinatie met het signalement van het slachtoffer, leidt naar zijn identiteit.

De man kwam uit de richting van de Sint Antoniusstraat en stak de Vonderweg te voet over ter hoogte van het gebouw van de Nieuwe Aftrap . De man werd daar geraakt door een auto. Het slachtoffer kwam door de aanrijding op een grasstrook terecht en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg.

Wij doen onderzoek. Maar tot op heden is het ons nog niet gelukt de identiteit van het slachtoffer te achterhalen. Wij willen graag weten wie de man is zodat we zijn familie in kennis kunnen stellen. Wij zijn daarom dringend op zoek naar mensen die ons meer kunnen vertellen over (de identiteit) van het slachtoffer.

Signalement man

Het betreft een man met het volgende signalement:

Tussen de 30 en 35 jaar oud

Normaal postuur

Lichtgetint uiterlijk

Zwart haar met lichte slag en aan de zijkanten kort opgeschoren

Dun baardje met snor

De man droeg een blauwe jas met een capuchon

Grijze trui

Spijkerbroek

Lichtbruine handschoenen van het merk Wed’ze

Paarsblauwe Puma sneakers, maat 44,

De politie is dringend op zoek naar de identiteit van deze man. Mocht u in uw omgeving iemand missen of weten wie deze man is belt u dan met 0900-8844.