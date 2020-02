Rij-instructeur aangehouden voor seksuele handelingen met minderjarige

De politie heeft afgelopen woensdag een 23-jarige man in Capelle aan den IJssel aangehouden die verdacht wordt van seks met een minderjarig meisje (17). Hij zou haar rijlessen hebben aangeboden in ruil voor seksuele handelingen.

Het onderzoek van de Afdeling Vreemdelingenpolitie identificatie en Mensenhandel (AVIM) startte na het zien van een advertentie op de website sexjobs.nl. De verdachte adverteerde daar met rijlessen die betaald konden worden door seksuele handelingen te verrichten. Gedurende het onderzoek ontdekte het team dat de verdachte seks had gehad met het meisje.

De 23-jarige man is afgelopen woensdag in zijn woning in Capelle a/d Ijssel aangehouden. Hij zit vast en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.