Code Geel voor zware windstoten door storm Dennis

Windstoten uit Zuidwestelijke richting

'In het hele land komen vandaag zware windstoten voor van 75-90 km/uur, aan de noordwestkust vanmorgen soms zeer zware windstoten tot rond 100 km/uur. Later vanmiddag en vanavond neemt de wind geleidelijk af, het laatst in het zuidoosten. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting', aldus het KNMI.

Duur van Code Geel per provincie

Code Geel geldt zondag voor alle provincies vanaf 08.00 uur. In de provincie Noord-Brabant en Limburg is Code Geel tot 22.00 uur van kracht. In de kustprovincie Noord-Holland en het Waddengebied en de provincie Friesland geldt Code Geel tot zondagmiddag 15.00 uur. In de provincies Zuid-Holland en Zeeland geldt Code Geel tot 18.00 uur. In de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland geldt Code Geel tot 19.00 uur.

Let op afgesloten pieren zijn verboden gebied!

Voor wandelaars op het strand heeft de politie afgelopen vrijdag al een waarschuwing doen uitgaan dat vanwege de storm afgesloten pieren verboden gebied zijn. 'Ze zijn niet alleen levensgevaarlijk tijdens de storm maar je kunt ook nog eens een boete krijgen als je toch een afgesloten pier betreedt!

Max. temperatuur 16 graden

Zondag is het overwegend bewolkt en zijn er perioden met regen. Vanmiddag en vanavond kan het soms flink doorregenen. In de zuidoostelijke helft zijn er vooral vanmiddag echter ook droge perioden. Later in de avond klaart het van het westen uit op. Het is erg zacht met maximumtemperaturen tussen 12°C in het noordwesten tot mogelijk 16°C in het zuidoosten.