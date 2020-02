Politie waarschuwt: Verboden toegang op pieren bij storm!

Op vragen van de lokale media naar aanleiding van storm Ciara gaf de politiewoordvoerder aan dat het op zich niet verboden is om tijdens storm de pier te betreden maar wel onverstandig. 'Dit blijkt onjuist te zijn. Als de hekken-slagbomen zijn gesloten is het niet alleen onverstandig het is zelfs verboden om op de pieren te komen. Hier wordt ook tegen opgetreden', stelt de politie vrijdag.

Gevaarlijk

Na de storm Ciara die afgelopen week over ons land raasde lijkt het komend weekend weer raak te zijn met de storm Dennis. De storm, die vanaf Canada over de oceaan onze richting op komt, zal vermoedelijk op zaterdag en zondag voor storm en zware windstoten zorgen. De storm zorgt vooral aan de kust voor een mooi, spectaculair maar ook gevaarlijk schouwspel. 'Toeschouwers zijn zich niet altijd bewust van de gevaren, of nemen het gevaar voor lief', aldus de politie.

Twee doden

Een van die gevaarlijke plaatsen zijn de pieren, de Noordelijke en Zuidelijke Havendam, in IJmuiden die met storm worden afgesloten middels slagbomen. In het verleden hebben zich hier met storm ongevallen plaatsgevonden. Twee slachtoffers zijn vermoedelijk verdronken nadat zij door overslaande golven vanaf de pier in zee terecht kwamen. Voor het publiek bestaat dus een reëel gevaar, dat ook geldt voor hulpverleners. Leden van bijvoorbeeld de Reddingsbrigade Nederland en Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij lopen ernstige risico’s als zij in actie moeten komen.

Verbodsbepaling

Al in 2005 spraken de Burgemeester van Velsen, de IJmuider Reddingsbrigade en Rijkswaterstaat af dat bij een windkrachtverwachting van windkracht 6 of meer de pieren met slagbomen worden afgesloten. Op deze slagbomen zijn borden ‘Verboden Toegang’ aangebracht. Bovendien wordt een rode vlag gehesen. Mensen die onder het hek door gaan bevinden zich op dat moment op verboden terrein en zijn strafbaar. Een verbodsbepaling die dit regelt werd opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gezien de gevaarzetting is de boete in dit geval hoger dan bij andere gevallen van een toegangsverbod. De hoogte van de boete wordt het Openbaar Ministerie bepaald.

Extra toezicht

Evenals afgelopen weekend, zal ook komend weekend extra toezicht worden gehouden door politie, Rijkswaterstaat en de Reddingsbrigade.