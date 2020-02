Staat er straks een prostitutiehotel in Amsterdam?

Prostitutiehotel

Een prostitutiehotel met weinig horeca óf een erotisch centrum met inpandige ramen, sekstheater, zonnestudio, schoonheidssalon, nachtclubs en restaurants, zoals het eerste ‘hoogbouw-bordeel’ in Europa: het Laufhaus in Keulen? Amsterdam onderzoekt op dit moment al deze mogelijkheden.

Overleg

Amsterdam onderzoekt de mogelijkheden voor nieuwe werkplekken in de raamprostitutie. Aanleiding is de overlast door drukte in de binnenstad, respectloos gedrag van bezoekers tegenover sekswerkers en bewoners, en het tegengaan van misstanden in de raamprostitutie. Ook de groei van prostitutie zonder vergunning speelt mee. In de afgelopen maanden overlegden de gemeente met sekswerkers, exploitanten en andere betrokkenen uit de prostitutiebranche.

Scenario’s

Hoe wil Amsterdam dan in de toekomst omgaan met raamprostitutie? Er zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. Het moet allemaal leiden tot meer veiligheid, minder criminaliteit en minder drukte en overlast in de binnenstad. De scenario’s zijn bedoeld als voorbeelden, benadrukt de gemeente. Elk voorbeeld heeft een nadeel, en een voordeel. Dat is om het debat breed te voeren. De scenario’s zijn ook geen blauwdruk. Het is mogelijk dat er niet één oplossing de juiste is, maar misschien wel weer een combinatie van oplossingen.

Welke locatie?

Een basale keuze is wáár in onze stad sekswerkplekken moeten komen. Om de overlast op de Wallen te verminderen, is het belangrijk dat de nieuwe locatie niet afgelegen ligt. Een afgelegen locatie geeft meer risico’s op onveiligheid en maakt het minder makkelijk om toezicht te houden. Sekswerk is een normaal beroep, het is niet de bedoeling om sekswerk uit de stad te verdrijven. Ook moet de locatie goed bereikbaar zijn voor bezoekers en sekswerkers, ook met het openbaar vervoer.

Beperken van de toegankelijkheid

Voorlopig is de conclusie dat een meer besloten locatie voor raamprostitutie andere klanten trekt, én meer mogelijkheden geeft om regels te stellen voor bezoekers. Het beperken van de toegankelijkheid, kan zowel voor bewoners als voor sekswerkers ook de overlast beperken. Het stadsbestuur vindt het ook belangrijk om werkplekken te bieden aan sekswerkers in meer kwetsbare posities. Daarom ligt het voor de hand raamprostitutie in een pand te combineren met een prostitutiehotel, waar sekswerkers klanten kunnen werven via internet. Dat kan aantrekkelijk zijn voor sekswerkers die nu in een relatief kwetsbare positie vanuit huis werken.

Voor de hand liggende keuze

Alles bij elkaar genomen ligt een prostitutiehotel met inpandige ramen of een erotisch centrum het meest voor de hand. Deze opties verenigen de meeste voordelen en de minste nadelen. Het prostitutiehotel is exclusief ingericht voor sekswerk. In dit hotel zijn twee soorten werkplekken: voor 'face-to-face' werving, en voor werven via internet. Dit lijkt op de huidige raamprostitutie in Amsterdam, maar in het hotel wordt de toegankelijkheid tot de prostitutiezone beperkt. Op de begane grond is kleinschalige horeca, om te zorgen voor enige levendigheid. Het erotisch centrum is een 'prostitutiehotel plus plus plus': de plussen zijn een seksclub, een sekstheater en niet-seksgerelateerde functies zoals uitgebreide horeca, een beautysalon, een kapper, een zonnestudio en een B&B voor sekswerkers.

Vervolgstappen

Om te komen tot een definitief voorstel neemt de gemeente in de komende periode vervolgstappen. Het streven is om voor de zomer de vervolgstappen af te ronden. Dit is onder meer afhankelijk van de keuzes van de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt de keuzes tijdens de commissie Algemene Zaken op donderdag 19 maart.