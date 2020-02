Opa (90) moet 2 jaar cel in voor ontucht met minderjarige kleindochters

Zwaar beschadigd

De man heeft zijn kleindochters onder druk gezet en op ernstige wijze misbruik gemaakt van het overwicht dat hij als volwassene en als opa op de meisjes had om aan zijn eigen seksuele genot te komen. Juist bij hun opa hadden de meisjes zich veilig moeten voelen.

Diepe impact

Hij heeft ze fysiek en geestelijk zwaar beschadigd. Ook heeft hij het vertrouwen van hun ouders, die hun kinderen aan hem toevertrouwden, erg beschadigd. Dat dit alles een diepe impact had op de levens van de meisjes blijkt ook uit de slachtofferverklaringen die werden voorgelezen tijdens de zitting.

Strafmaat

De rechtbank vindt dat bij deze ernstige feiten in principe een lange gevangenisstraf hoort. Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de 90-jarige man, zoals zijn hoge leeftijd en broze gezondheid, en dat hij door zijn handelen in een sociaal isolement terecht is gekomen, legt de rechtbank een gevangenisstraf op die gelijk is aan de eis van de officier van justitie.