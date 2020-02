ACM trekt samen met telecomaanbieders 100 telefoonnummers van nephelpdesks in

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft samen met een aantal telecomaanbieders 100 telefoonnummers ingetrokken, die werden gebruikt voor nep-helpdesks. Criminelen adverteren op internet met een nummer van zo’n zogenaamde helpdesk. Of ze bellen mensen via dat nummer en bieden hulp aan bij computerproblemen. Mensen die contact hebben met een nep-helpdesk worden vaak slachtoffer van oplichting.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM: ‘We willen voorkomen dat criminelen nummers gebruiken om mensen op te lichten. Daarom hebben we nummers die voor de nep-helpdesks gebruikt werden uit de lucht laten halen. Daarbij hebben we samengewerkt met telecomaanbieders. Zo voorkomen we samen misbruik en schade voor de consument.’

Oplichting

Engels sprekende criminelen bellen consumenten thuis op met de mededeling dat de computer is geïnfecteerd en bieden hulp aan om dit op te lossen. Of ze adverteren op internet met telefoonnummers voor hulp bij problemen met bijvoorbeeld Outlook, McAfee of Microsoft. Die telefoonnummers hebben een Nederlands netnummer. Mensen die zo’n nummer bellen komen alleen niet uit bij een Nederlandse helpdesk, maar bij een callcenter in het buitenland. Medewerkers van dat callcenter doen alsof ze helpen met computerproblemen, maar proberen de beller ondertussen een programma te laten installeren waarmee ze op afstand kunnen inloggen op de computer van de beller. Als dat gelukt is, wordt geld van hun bankrekening afgehaald. Dit kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Samenwerking

De ACM werkt in de zaak rond de nep-helpdesks samen met onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en telecomaanbieders. In dit samenwerkingsverband werken partijen samen aan het bestrijden van helpdeskfraude. Indien duidelijk is dat er een Nederlands nummer wordt gebruikt voor de helpdeskfraude, zorgt de ACM er in samenwerking met de telecomaanbieders voor dat dit nummer wordt geblokkeerd. Over buitenlandse nummers heeft de ACM geen bevoegdheid.

Nummers

Misbruik van telefoonnummers is een maatschappelijk probleem. Het leidt tot schade voor consumenten, waarbij vooral kwetsbare groepen in de samenleving extra worden geraakt. Deze schade is vaak groot. De ACM wil misbruik van nummers voorkomen en houdt daarom streng toezicht op het toekennen en gebruik van nummers. En waar toch misbruik voorkomt, pakt de ACM dat aan. Bijvoorbeeld door nummers te laten blokkeren.