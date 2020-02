Allergenenwaarschuwing g’woon Saucijzenbroodjes

In sommige verpakkingen g‘woon saucijzenbroodjes zijn worstenbroodjes verpakt. In deze worstenbroodjes zit de allergeen MELK verwerkt. Omdat deze allergeen niet in de saucijzenbroodjes zit, staat deze allergeen niet vermeld op de verpakking. De worstenbroodjes zijn niet geschikt voor mensen met een MELK-allergie.