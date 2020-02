DNA op blikje frisdrank leidt 10 jaar na poging overval videotheek naar verdachte

Een bijzondere ontwikkeling in een oude Utrechtse overvalszaak. Bijna tien jaar na de mislukte poging overval kon door het Team Cold Cases een verdachte worden aangehouden. De verdachte kwam in beeld dankzij een blikje frisdrank.

Blikje frisdrank

Op vrijdag 17 december 2010 werd de videotheek aan de Houtrakgracht in Utrecht bezocht door een man. De man bestelde een blikje frisdrank en verliet het pand weer. Even later kwam de man opnieuw de zaak in, nu gewapend met een vuurwapen. De man ging er zonder buit vandoor.

DNA-match

De zaak bleef altijd onopgelost. Wel is destijds DNA veiliggesteld van het teruggevonden blikje frisdrank. Die handeling leidde recent tot een match waardoor de verdachte in beeld kwam. Het Team Cold Cases van de eenheid Midden-Nederland nam de zaak in onderzoek en kon de man vervolgens afgelopen dinsdag aanhouden. Het gaat om een 31-jarige man uit Almere. Hij zit vast voor verder onderzoek.