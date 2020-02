Drugshandel in woning in Cuijk, politie grijpt in

Foto: Politie

Cuijk Achter de schermen wordt, door verschillende overheidsinstanties, hard gewerkt aan het tegengaan van ondermijnde criminaliteit. Zo kwam de politie vorige week zichtbaar in actie in Cuijk. Er bestond al een tijdje het vermoeden van de handel in drugs vanuit een woning in Cuijk. Naar aanleiding hiervan heeft de politie doorzoekingen gedaan en zijn 6 verdachten aangehouden.

Bij de doorzoekingen werd in de woning ook aangetroffen: 4 zakjes wiet

3 zakjes vermoedelijk cocaïne

350 gram hennep

141 XTC pillen

6 kamagra pillen (erectiepillen)

Vuurwapen en een imitatie vuurwapen

Ongeveer 30.000 euro aan contant geld Vervolg De verdachten zijn inmiddels in vrijheid gesteld, van alle 6 wordt dossier opgemaakt en het OM neemt later een vervolgbeslissing. Verder zijn de aangetroffen spullen in beslag genomen voor verder onderzoek. In het kader van de integrale aanpak tegen georganiseerde criminaliteit werken naast de politie ook andere overheden mee aan deze zaak, zoals de gemeente, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.