Celstraf voor afperser (23) Ahold Delhaize

Afpersing van Ahold

Vanaf 3 november 2016 ontving Ahold meerdere e-mails waarin gedreigd werd met het vergiftigen van producten die in Albert Heijn winkels verkrijgbaar waren. Dit zou Ahold kunnen voorkomen door een groot bedrag in bitcoins te voldoen naar een zogenoemde bitcoin wallet. De pakketjes met giftige stof zijn weliswaar verzonden, maar tijdig onderschept. Ahold heeft geen geldbedrag voldaan en haar klanten hebben niets van deze dreiging gemerkt.

Actief op Darkweb

Hoewel de afpersingse-mail verzonden is via het TOR-netwerk, een open netwerk voor anonieme communicatie, leidde het daarop volgende (cyber)onderzoek uiteindelijk naar verdachte. Gedurende het onderzoek is gebleken dat verdachte al geruime tijd actief was op het Darkweb en zich veelvuldig bediende van het TOR-netwerk, VPN-verbindingen en een TAILS-distributie, ten einde zijn communicatie af te schermen.

'Onder bedreiging'

Door verdachte is aangevoerd dat hij – onder bedreiging – weliswaar bepaalde handelingen voor een ander heeft verricht die naar verdachte leiden, maar dat hij niets met de poging tot afpersing van Ahold te maken heeft. De rechtbank heeft dat niet geloofwaardig geacht.

Elektronische bestanden

Verdachte heeft op de zitting verklaard dat hij al geruime tijd geïnteresseerd was in het vervaardigen van valse bankbiljetten van euro’s, Amerikaanse dollars en Engelse ponden. Elektronische bestanden, namelijk templates en een (door verdachte opgestelde) handleiding voor het maken van valse coupures konden via het Darkweb bij verdachte worden besteld. Twee pseudokopen door de politie hebben dit uitgewezen en ter zitting heeft verdachte dit feit ook bekend.

Oplichting van Apple

Tot slot is aan verdachte ten laste gelegd dat hij Apple, met gebruikmaking van het Apple account en de daaraan gekoppelde creditcard van een ander, zou hebben bewogen een laptop aan hem af te geven. Naar het oordeel van de rechtbank ontbreekt daarvoor echter het wettig bewijs.

Eis en vonnis

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Gelet op de vrijspraak voor de oplichting, de relatief jeugdige leeftijd van verdachte (ten tijde van het plegen van de strafbare feiten 20 jaar), het tijdsverloop in deze zaak en het blanco strafblad van verdachte komt de rechtbank echter tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.