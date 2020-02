Jongen (16) omgekomen bij steekpartij in Alphen aan den Rijn

Zondag rond 01:00 uur vond een steekincident plaats in een woning aan de Robijnstraat in Alphen aan den Rijn. Bij dit steekincident is een 16-jarige jongen uit Amsterdam overleden. Drie andere mensen raakten gewond.

Rondom het plaats delict hield de politie een verdachte aan. Het gaat om een 18-jarige jongen uit Alphen aan den Rijn.

Na de melding was de politie snel ter plaatse. Een 16-jarig slachtoffer was uit de woning gevlucht en werd aangetroffen in de directe omgeving. De politie startte direct met reanimatie, maar dat mocht niet baten. Hij overleed aan zijn verwondingen. Drie andere mensen raakten gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Het gaat om een 19-jarige jongen uit Amsterdam en een 53-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn. Zij zijn buiten levensgevaar. Een 17-jarige voorbijganger bij de woning raakte lichtgewond. Hij is aan zijn verwondingen behandeld bij de Huisarstenpost.



Op dit moment is nog onduidelijk waarom de verdachte de slachtoffers heeft neergestoken. Het eerste onderzoek wijst erop dat het plaatsvond in familiaire sfeer. Het rechercheonderzoek is in volle gang. Meerdere mensen die getuigen waren van het incident worden gehoord.