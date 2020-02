Dode met carnavalswagen blijkt ongeval

Maandagavond is in het Limburgse Meerssen een 35-jarige man uit Bunde om het leven gekomen bij een ongeval met een carnavalswagen. 'Het gaat om de bestuurder van de tractor', zo meldt de politie maandagavond.

Op de Beukel

Het ongeval gebeurde na de optocht rond 17.30 uur Op de Beukel. De carnavalswagen werd door een tractor voortgetrokken en de combinatie is om nog onduidelijke reden van de asfaltweg geraakt en in het naastgelegen grasveld terechtgekomen. De weg waar het ongeval is gebeurd loopt hier naar beneden. De persoon die om het leven is gekomen is de bestuurder van de tractor. Voor de rest bevonden er zich geen personen meer op de carnavalswagen of de tractor.

Onderzoek

Na onderzoek blijkt dat de tractor in de berm terecht is gekomen en vervolgens is gekanteld. Naast de bestuurder waren er verder geen inzittenden in of op de wagen. Ook is uit het onderzoek gebleken dat de wind geen oorzaak is geweest van het ongeval.