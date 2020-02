Snipergeweer, geld en drugs aangetroffen in Rotterdamse woontoren

Afgelopen dinsdagavond heeft de politie in een woontoren in Rotterdam een 35-jarige man uit Montenegro aangehouden op verdenking van drugs- en wapenbezit en witwassen. 'De man is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de man voorlopig nog vast blijft zitten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Snipergeweer

'Afgelopen dinsdag deed de politie een controle naar spookwoningen in een woontoren aan de Binnenrotte. Bij de controle trof de politie in een woning 10 kilo cocaïne, 30.000 euro, een snipergeweer en munitie aan', aldus het OM. Een 35-jarige man die in het pand aanwezig was werd direct aangehouden.

Spookbewoning

Bij spookbewoning is er sprake van woningen die illegaal bewoond worden. De eigenaar van het pand verhuurt het via een makelaar. Wanneer de huurder van het pand niet ingeschreven staat op het adres is er sprake van spookbewoning. Vaak gaat het om appartementen in woontorens waar weinig sociale contacten zijn tussen bewoners.

Criminele praktijken

Mensen die niet gevonden willen worden, bijvoorbeeld door de politie of door deurwaarders, maken regelmatig gebruik van spookbewoning. Wat de politie vaak ziet is dat de woning niet altijd alleen voor wonen wordt gebruikt. De woningen worden veelal gebruikt voor het opslaan van wapens, drugs en geld, zoals ook hier het geval was.