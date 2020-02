Politie richt fonds op voor schadeclaims schietpartij Alphen aan den Rijn

Voor de afwikkeling van schadeclaims als gevolg van het schietincident in winkelcentrum De Ridderhof op zaterdag 9 april 2011 in Alphen aan den Rijn richt de politie een speciaal fonds op. 'Het fonds moet zorgen voor een eenduidige, voortvarende en zorgvuldige behandeling van de claims', zo laat de politie zaterdag weten.

Onafhankelijk bestuur

Het fonds staat onder voorzitterschap van Ruud Vreeman, voormalig Kamerlid en ex-burgemeester van Zaanstad, Groningen en Tilburg. Verder bestaat het bestuur uit twee letselschadeadvocaten. 'Om de onafhankelijkheid van het fonds te waarborgen, heeft geen van de bestuursleden momenteel een professionele relatie met de politie. Ook zijn zij op geen enkele manier betrokken bij het schietincident in Alphen aan den Rijn', aldus de politie.

Beoordelen

Het fonds gaat zelfstandig claims bestuderen en beoordelen van ruim honderd mensen of ondernemingen die bij het schietincident betrokken raakten. Zij verloren een naaste, liepen zelf letsel op of ondervonden materiële of financiële schade. Omdat de politie niet alle beschikbare informatie meewoog bij de beslissing om schutter Tristan van der V. in 2008 een vuurwapenvergunning te verlenen, stelden de slachtoffers de politie aansprakelijk voor de geleden schade.

Politie aansprakelijk gesteld door Hoge Raad

De Hoge Raad bepaalde op 20 september 2019 dat de politie aansprakelijk en schadeplichtig is voor de schade die Van der V. met het vuurwapengebruik heeft veroorzaakt. Deze uitspraak betekende het einde van een lang juridisch traject. Tijdens dit traject heeft de politie altijd oog gehad voor het leed van de slachtoffers. Maar de omvang en verstrekkende gevolgen van de gevraagde schadevergoeding maakten een eindoordeel van de hoogste rechterlijke instantie in ons land voor het korps noodzakelijk.

Geduld

Na de uitspraak van de Hoge Raad besloot korpschef Erik Akerboom tot oprichting van een fonds om de schadeclaims af te handelen. Onder meer het uitwerken van het plan, besluitvormingsprocedures en de zoektocht naar geschikte bestuursleden namen enkele maanden tijd in beslag. Zodra de minister van Justitie en Veiligheid hiervoor goedkeuring geeft, wordt het fonds formeel opgericht. De politie begrijpt dat dit proces voor betrokkenen lang duurt en dat het korps opnieuw een beroep doet op hun geduld.

Schaderegeling reeds opgestart

In aanloop naar de oprichting van het fonds is de schaderegeling opgestart en zijn buitengerechtelijke kosten aan de belangenbehartigers en voorschotten aan slachtoffers betaald. Het fonds zal zorg dragen voor de verdere afwikkeling van de schadeclaims. Slachtoffers die zich bij de politie hebben gemeld, worden over dit proces door het bestuur van het fonds geïnformeerd.

Telefoonnummer

Mensen die zich nog niet bij de politie hebben gemeld, maar vanwege hun betrokkenheid bij het incident wel aanspraak willen maken op een schadevergoeding, kunnen zich alsnog melden. Dat kan via expertisebureau Andriessen Expertise via mailadres: schade@slachtoffersalphen.nl of telefoonnummer 088-8885666.

Verwerking

De politie realiseert zich terdege dat geen enkele financiële vergoeding opweegt tegen het leed dat de slachtoffers hebben ervaren. Maar het korps hoopt dat een eenduidige, voortvarende en zorgvuldige afwikkeling van de schade bijdraagt aan de verdere verwerking ervan.