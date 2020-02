Jongen steekt Belgische buschauffeur neer in Hulst

Vrijdagavond is in het Zeeuwse Hulst bij de bushalte aan de Zandstraat een Belgische buschauffeur neergestoken door een ruziezoekende jongen. 'De jongen was in het gezelschap van een andere jongen en een meisje. We hebben een verdachte op het oog en verwacht op korte termijn een aanhouding', zo laat de politie zaterdag weten.