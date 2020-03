Overlevering Waalwijkers verzocht in Duits drugsonderzoek

Doorzoekingen

De drie woningen en twee bedrijven in Waalwijk in Sprang-Capelle werden zaterdagochtend rond 06.00 uur doorzocht. Deze doorzoekingen werden uitgevoerd in samenwerking met de Duitse Douane. Tijdens de doorzoekingen troffen agenten tientallen kilo’s drugs waaronder hasj, wiet en marihuana en honderden euro’s contant geld aan.

Inbeslagname drugs en auto

De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Ook is er een auto in beslag genomen, deze wordt binnenkort aan de Duitse Douane overgedragen. Voor de twee mannen die vast zitten is door de Duitse Douane een verzoek tot overlevering aangevraagd.