Twee TBS'ers ontsnapt in Poortugaal, één overleden bij aanhouding in Ochten

Zondagmiddag zijn uit de kliniek in Poortugaal twee TBS'ers ontsnapt onder bedreiging van medewerkers met een mes. Het tweetal heeft vervolgens zwart taxibusje gekaapt en is gevlucht.

Geschoten

Diverse politie-eenheden zette massaal de achtervolging in over de A15 op het ontsnapte tweetal. Rond 17.45 uur kwam het uiteindelijk tot een situatie waarbij de politie zich genoodzaakt zag om te schieten. Dit gebeurde op een bedrijventerrein in het Gelderse Ochten.

Over de sloot gesprongen

Eén van de twee TBS'ers zou het zwarte busje hebben verlaten en over de sloot zijn gesprongen op het bedrijventerrein waar ook een parkeerterrein van de McDonald's en een carpoolplek is gesitueerd. De politie sloot het terrein af en ging op zoek naar de ontsnapte TBS'er.

Traumahelikopter

Even voor 17.50 uur werd een traumahelikopter opgeroepen om naar het bedrijventerrein te komen. Een van de ontsnapte TBS'ers was zwaargewond geraakt nadat hij door de politie was beschoten.

Update 21.30 uur

Eén van de twee TBS'ers is overleden nadat hij bij de aanhouding werd beschoten door de politie. De andere TBS'er is door de politie aangehouden. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het schietincident.