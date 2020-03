Ontsnapte TBS-ers schoten met knalpatronen vanuit taxibusje

De twee TBS-ers die zondagmiddag ontsnapten uit de TBS-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal en er vandoor gingen in een taxibusje zijn daarbij niet geholpen door de taxichauffeur maar deze werd onder bedreiging gedwongen. 'De taxichauffeur is niet langer verdachte in de zaak en na verhoor in vrijheid gesteld', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag.

Knalpatronen

De twee patiënten uit TBS kliniek de Kijvelanden betreffen een 37-jarige man uit Delfzijl en een 52-jarige Rotterdammer. Buiten de kliniek is het duo gevlucht in een gereedstaande taxi. Op de Albrandswaardsedijk in Poortugaal is geschoten vanuit de taxi. Dit onderzoek loopt nog, maar vooralsnog lijkt het erop dat er is geschoten met knalpatronen.

Vuurgevecht

De politie zette de achtervolging in over de A15. Ter hoogte van Kesteren werd de auto door de politie gestopt. De twee ontsnapte mannen renden naar een nabijgelegen bedrijventerrein waar vervolgens een vuurgevecht ontstond met de politie, waarbij de 37-jarige man om het leven is gekomen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar deze gebeurtenis. De andere man, de 52-jarige Rotterdammer, is aangehouden. Hij zit voorlopig nog vast. Het OM doet onderzoek naar zijn rol bij de ontsnapping. De taxichauffeur is niet langer verdachte in de zaak en na verhoor in vrijheid gesteld.

In kaart brengen

Het onderzoek naar de gebeurtenissen gisteravond met betrekking tot de ontsnapping van twee patiënten uit FPC de Kijvelanden is nog in volle gang. Zowel politie als OM en Rijksrecherche zijn bezig met het in kaart brengen van alle gebeurtenissen van afgelopen zondag. Inmiddels is er een TGO (Team Grootschalige Opsporing) op de zaak gezet. Het is belangrijk dat het incident zorgvuldig wordt onderzocht en dit vergt tijd.