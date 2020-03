Tijdelijke opnamestop IC Rode Kruis Ziekenhuis om coronapatiënt

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk heeft in overleg met het RIVM besloten om tijdelijk geen nieuwe patiënten op te nemen op de afdeling Intensive Care (IC). Dit meldt het ziekenhuis.

Coronapatiënt

Aanleiding is het verblijf van een patiënt op de Intensive Care die bij de eerste test op het Coronavirus positief is gebleken. Een definitieve diagnose kan bepaald worden na de uitslag van een tweede test.

Isolatie

De patiënt is nog in het RKZ, in isolatie conform landelijke richtlijnen. De patiënt werd opgenomen op vrijdag 28 februari. Op dat moment was er, na overleg met het RIVM, geen aanleiding de patiënt te laten testen. Gezien het ziekteverloop werd maandag besloten de patiënt alsnog te testen. De patiënten op de afdeling Intensive Care en hun familie zijn ingelicht.

Samenwerking RIVM en GGD

De tijdelijke opnamestop is ingesteld om in kaart te kunnen brengen welke maatregelen het RKZ verder moet nemen om onze kwetsbare patiënten en RKZ collega’s te beschermen. Dit overleg vindt plaats met RIVM en GGD. De opnamestop geldt niet voor de brandwondenzorg van het Rode Kruis Ziekenhuis. Het Brandwondencentrum bevindt zich op een andere locatie in het ziekenhuis. De overige patiëntenzorg gaat tot die tijd vooralsnog door.