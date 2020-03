250 duizend senioren ontvangen babbeltrucsticker

De sticker is vooral bedoeld om onder senioren bewustwording te creëren voor als er iemand aanbelt en je niemand verwacht. Want babbeltrucplegers kloppen graag aan bij senioren, blijkt uit eerder onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Maar liefst 1 op de 4 senioren is weleens geconfronteerd met een babbeltruc. Ze zijn ofwel slachtoffer geworden, ofwel aan een babbeltruc ontsnapt. Recent was er nog melding van de Corona-babbeltruc, waarbij twee vrouwen zich voordeden als medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenuis die kwamen controleren op de symptomen van het virus.

Tips

De belangrijkste boodschap op de babbeltrucsticker van KBO-PCOB is: doe nooit zomaar open als je niet iemand verwacht. Gebruik een kierstandhouder en laat niemand binnen. Vertrouw je het niet, bel dan de politie.