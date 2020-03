Wrakingsverzoek tramschutter afgewezen

In het proces tegen de tramschutter Gökem T. heeft zijn advocaat geprobeerd de rechters de wraken in verband met vooringenomenheid.

Het verzoek tot wraking kwam na de beslissing van de strafkamer over een aanhoudingsbeslissing. Bij een wraking moet een wrakingskamer hierover beslissen.

De wrakingskamer is tot de conclusie gekomen dat de aanhoudingsbeslissing een procesbeslissing is. Hierbij kan de wrakingskamer niet oordelen over de juistheid hiervan. Dit tenzij uit een motivering blijkt dat de strafkamer vooringenomen is.