Oud-topman Vestia moet 2 jaar cel in voor verduistering 1,7 miljoen euro

Oud-topman van woningcorporatie Vestia is donderdag door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 24 maanden cel. Twee weken geleden had de officier van justitie 42 maanden geëist. Ook mag de verdachte vier jaar lang geen bestuurder zijn van een rechtspersoon. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, verduistering, diefstal en witwassen.