Achtervolging te voet eindigt in toilet

Rond 00.30 uur werd het slachtoffer vanuit het niets door de Haarlemmer bedreigd met een mes toen hij met een groepje mensen naar het station liep. Om zichzelf te beschermen, pakte de man een fiets en hield deze tussen hem en zijn belager in. Ineens sloeg de jongeman op de vlucht en het slachtoffer zag achter hem een politiebus aan komen rijden. De agent stapte uit en rende direct achter de Haarlemmer aan.

Achtervolging te voet

De achtervolging te voet ging via de Korte Wijngaardstraat, de Nieuwe Kruisstraat en de Lange Wijngaardstraat. De agente schreeuwde daarbij meerdere malen dat de jongen moest blijven staan, maar hier werd geen gehoord aan gegeven. De jonge Haarlemmer rende door in de richting van de Smedestraat en stapte hier een snackbar binnen. Ook de agent ging de snackbar binnen en het personeel vertelde dat de jongeman zich had opgesloten in de wc. Op dat moment kwamen nog twee politieagenten de zaak binnen. Omdat de Haarlemmer mogelijk een mes bij zich had, trokken de agenten hun dienstwapen en richtten deze op het toilet. Nadat zij de jongen duidelijk hadden gemaakt dat zij een wapen op de wc hadden gericht en dat hij naar buiten moest komen, zag hij in dat het geen nut had zich nog lager te verstoppen en kwam naar buiten.

De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De 31-jarige Haarlemmer heeft aangifte gedaan van bedreiging.