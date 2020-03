Buschauffeur rijdienst Bus van de HTM besmet met coronavirus

Eén van de HTM-medewerkers is besmet met het coronavirus. Dit is vandaag bekend geworden zo meldt de HTM donderdag.

Rijdienst Bus

'Het betreft hier een medewerker van rijdienst Bus. Gezien de verspreiding van het virus is dit niet onverwacht, maar toch is het erg vervelend nieuws. Uiteraard is hij/zij op dit moment niet aan het werk. HTM werkt samen met de GGD aan een contactonderzoek', aldus de HTM.

GGD

Op basis van dit onderzoek, bepaalt HTM in nauw overleg met de GGD óf en welke risico’s er zijn en welke maatregelen we moeten nemen. HTM volgt overigens, net als alle vervoersbedrijven in Nederland, de richtlijnen van het RIVM en in dit geval dus ook de GGD.

Update

Inmiddels heeft de GGD gemeld dat de kans op besmetting van passagiers in de bus heel klein is vanwege de afstand tussen de chauffeur en de instappende mensen. Het bekendmaken van de buslijn(en) en tijden heeft daarom geen toegevoegde waarde. Ook worden er geen passagiers meegenomen in het contactonderzoek. De chauffeur zit inmiddels in thuisisolatie.