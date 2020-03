Vergelijking: de Samsung Galaxy S20-serie modellen

Onlangs presenteerde Samsung drie nieuwe smartphones uit dezelfde lijn, de S20-serie. Deze bevat de opvolgers van de S10 en S10 Plus: de Samsung Galaxy S20 en S20+. Helemaal nieuw is de Samsung Galaxy S20 Ultra. Wat mogen we van deze nieuwe telefoons verwachten en hoe verschillen ze van elkaar? Tijd voor een vergelijking!

Prijs

Zoals verwacht, verschillen de modellen in prijs. Hoe meer je betaalt, hoe meer je krijgt — maar daarover later meer.

De Galaxy S20 is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 899 euro (4G) of 999 euro (5G). Voor de Galaxy S20+ betaal je een adviesprijs van 1099 euro, en de Galaxy S20 Ultra kost 1349 of 1549 euro, afhankelijk van de uitvoering. Wat krijg je voor dat geld? Lees verder om erachter te komen!

Scherm

Wat betreft schermen, is het groot, groter, grootst: hoe meer je betaalt, hoe meer scherm je krijgt. De Galaxy S20 meet 6,2 inch, de S20+ heeft een 6,7 inch scherm en het scherm van de S20 Ultra meet maar liefst 6,9 inch. De fysieke afmetingen verschillen daardoor ook, alsmede het gewicht. Dat bedraagt respectievelijk 163, 186 en 220 gram. De toestellen hebben ondanks hun verschillende groottes wel allemaal een AMOLED-beeldscherm met een schermresolutie van 3200 bij 1440.

Camera

Aan de voorkant beschikken de S20 en S20+ beiden over een 10 megapixel-selfiecamera, in een gaatje boven in het display. De S20 Ultra heeft in zijn cameragaatje maar liefst 40 megapixels aan selfiecamera verstopt.

Op de achterkant van de S20 vind je een 12 megapixel-camera, samen met een 12 megapixel-groothoeklens en een 64 megapixel-telecamera om te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

De S20+ heeft dezelfde drie camera’s, aangevuld met een Time of Flight (ToF)-sensor. Hiermee kan de smartphone beter diepte meten, wat helpt bij het maken van nog mooiere portretfoto’s. De S20 en S20+ filmen allebei in 4K-resolutie.

De Galaxy S20 Ultra pakt wat betreft camera’s volledig uit. De primaire camera heeft maar liefst 108 megapixels en kan filmen in 8K-resolutie. Net als de S20+ beschikt de S20 Ultra over een ToF-sensor en een 12 megapixel-groothoeklens.

De S20 Ultra is voorzien van een 48 megapixel-telelens voor de zogenaamde ‘Space Zoom’ van Samsung: hiermee kun je het beeld maximaal honderd keer dichter bij halen. Je kunt met de telecamera vijf, tien of dertig keer zoomen. Perfect voor concerten, voetbalwedstrijden of prachtige vakantiekiekjes van veraf.

Hardware

De Samsung Galaxy S20 en S20+ komen standaard met 12 GB werkgeheugen. Bij de S20 Ultra kun je kiezen uit twee modellen: 12GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, of 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Daarnaast kan de opslagruimte van alledrie de telefoons worden uitgebreid met een externe geheugenkaart tot 1 terabyte. Ruimte genoeg dus!

Accu

De Galaxy S20 is voorzien van de kleinste accu, met een capaciteit van 4000 mAh. De S20+ heeft een 4500 mAh-accu en de S20 Ultra beschikt over een 5000 mAh-accu.

De smartphones kunnen alle drie draadloos opgeladen worden. De Galaxy S20 Ultra ondersteunt snelladen met 45 Watt, maar de speciale 45 Watt-stekker die daarvoor nodig is wordt niet meegeleverd met de telefoon.

Optioneel: 5G

Het komt er aan! 5G zal deze zomer in Nederland gelanceerd worden. Ook Samsung is daarop voorbereid. De S20-smartphones zijn de eerste Samsung telefoons die beschikbaar zijn in 5G-versies.

Is jouw oude Galaxy versleten of ben je gewoon helemaal enthousiast geworden van deze nieuwe S20-modellen? Kies jouw favoriet en ontdek alle mogelijkheden van Samsung én 5G.