Zeven auto's in Bredase wijk in brand gestoken in één nacht

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Breda in de wijk Princenhage zes voertuigen in de wijk Princenhage in brand gegaan. 'Een zevende auto heeft schade opgelopen', zo meldt de politie die druk op zoek is naar getuigen zondag.

Eerste melding om 04.09 uur aan de Biehoven

'De meldingen van brand kwamen snel achter elkaar. Het begon op zondag 15 maart 2020 om 4.09 uur aan de Biehoeven, daar stonden twee auto’s in brand. Kort daarna kwamen er meldingen vanuit de Balk en de Nestelmakerstraat. Daar stonden ook auto’s in brand', aldus de politie. De brandweer had zijn handen vol. Uiteindelijk zijn er zes aangiftes van brandstichting opgenomen van auto’s die nagenoeg uitgebrand zijn. Er is nog een aangifte opgenomen van een auto die schade heeft opgelopen omdat de auto naast zijn auto in brand stond.

Brandstichting

De politie is een onderzoek gestart naar deze brandstichtingen. Vannacht is al een kort buurtonderzoek gehouden. In de loop van de dag zullen de buurbewoners benaderd worden of ze iets gezien hebben. Maar ook hier de oproep om getuigen en informatie. Hebt u na 24.00 uur iets verdachts gezien in de wijk Princenhage zoals personen die er niet thuis hoorden. Een auto die u niet kent. Of hebt u kort voor of tijdens de branden verdachte personen gezien, personen die niet in uw straat horen op dat tijdstip.

Help de politie

Misschien hebt u aanwijzingen van iemand uit uw omgeving die dit op zijn of haar geweten kan hebben. 'Geef dit dan door want dit moet stoppen', benadrukt de politie. Getuigen of mensen die iets van deze brandstichtingen afweten worden dringend verzocht dit te melden.