Twee woningbranden, één in Assen en één in Vries

Zaterdagavond waren er twee woningbranden één in Assen en één in Vries.

Assen

In Assen vatte door het gebruik van wierookstokjes de gordijnen vlam wat oversloeg naar het bankstel in de woning aan de Troelstralaan. De brandweer heeft het bankstel naar buiten gedragen en afgeblust. Er raakte niemand gewond

Vries

In Vries moest de brandweer uitrukken naar een woning aan de Leeuwerikstraat hier zou een keukenbrand zijn. Al snel werd opgeschaald naar middelbrand waarop na Vries ook de brandweer Eelde, Zuidlaren en Assen kwamen helpen met blussen. Burgemeester Marcel Thijssen van gemeente Tynaarlo was ook bij de brand aanwezig in Vries