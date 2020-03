Minister-president Rutte spreekt maandag het Nederlandse volk toe

Maandag 16 maart om 19.00 uur spreekt minister-president Rutte op televisie het land toe over het coronavirus.

De minister-president zal ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden. De TV-toespraak wordt uitgezonden door NPO en RTL.

Opvallend is de toespraak. Normaal gesproken spreekt een minister-president het volk toe wanneer er iemand van het Koninklijk Huis is overleden of gaat trouwen.

In Nederland zijn op dit moment 1135 mensen positief getest. 20 mensen zijn aan het virus overleden.