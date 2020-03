Cybercriminelen sturen besmette links rondom coronavirus

De politie waarschuwt burgers voor het feit dat op dit moment cybercriminelen misbruik maken van de actualiteit rond het coronavirus om mensen op te lichten. 'Ze gebruiken de situatie om persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld via nep-mails of nep-sms’jes met besmette links of via malafide websites of nep-apps mensen op te lichten', zo meldt de politie dinsdagmiddag.

'Wij zien dat er onder andere e-mails en sms’jes rondgaan die zogenaamd vanuit overheidsinstanties, (nep)bedrijven of werkgevers worden verstuurd. Bij deze vorm van phishing wordt misbruik gemaakt van de situatie rondom het coronavirus. Het is belangrijk om niet op de links in deze berichten te klikken en direct deze berichten gelijk te verwijderen', aldus de politie.

Malware met besmette links

Cybercriminelen grijpen het coronavirus aan om nepmails en sms’jes te versturen met besmette links. Hiermee kunnen zij persoonlijke gegevens inzien of uw computer infecteren met een virus of malware. Klik daarom niet op deze link en reageer niet op de mail maar verwijder de mail direct.

Nep-webshops

Het landelijk meldpunt internetoplichting (LMIO) ziet de laatste dagen dat meer mensen worden opgelicht door malafide-webshops die coronagerelateerde producten, zoals mondkapjes, aanbieden. De producten worden wel betaald, maar niet geleverd. Je herkent deze nep-webshops vaak aan het feit dat ze alleen een betaalmogelijkheid via een link aanbieden, in plaats van reguliere mogelijkheden zoals iDeal. Klik hier voor een actuele lijst van uit de lucht gehaalde malafide webshops.

Babbeltrucs

Ook andere vormen van criminaliteit kunnen extra de kop opsteken, zoals babbeltrucs. Oplichters bellen bij ouderen aan als verpleger of met de smoes om boodschappen voor hen te doen. Geef nooit uw pinpas of pincode af. Let daarom ook extra op elkaar om te voorkomen dat je of iemand uit je omgeving slachtoffer wordt van dit soort praktijken.